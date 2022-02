Ligue 1 - Derby Brest-Lorient : un match charnière pour les deux équipes pour des motifs différents

Brest pourra regarder plus sérieusement vers le haut en cas de succès, Lorient respirera un peu et marquera les esprits dans la course au maintien en cas de victoire : le derby de la 26e journée de Ligue 1 entre Ty Zefs et Merlus, ce dimanche au stade Francis Le Blé, apparaît comme un rendez-vous charnière pour les deux équipes alors que les deux tiers du championnat approchent.

Brest veut lorgner plus haut

Les Brestois, actuellement en haut de la deuxième moitié de tableau, vont clore un cycle de trois matchs contre des équipes moins bien classées. Avec quatre points déjà pris contre Troyes et Reims, les Finistériens peuvent porter leur total à sept en cas de succès dimanche. Avec 35 points au compteur, ils pourraient alors très vite se projeter vers un autre objectif que le maintien.

On verra si on a les capacités d'aller grapiller des points pour être dans les dix premiers

"Prenons les points, d'abord. Après, on verra ce qu'on pourra jouer" tempère Michel Der Zakarian, l'entraîneur brestois très cartésien. "Tu ne peux pas jouer plus tant que tu n'as pas les points qu'il te faut pour rester en Ligue 1. Après, on verra si on a les capacités d'aller grapiller des points pour être dans les dix premiers parce qu'il y a beaucoup d'équipes devant nous, déjà". Brest ambitionne jouer plus que le maintien, mais doit d'abord valider mathématiquement cet objectif premier.

Lorient veut rester dans la course avant des gros rendez-vous

Lorient sait très bien, de son côté, que le maintien sera son objectif unique. "On est dans une lutte avec quatre ou cinq équipes, et tout va être important" relève Christophe Pélissier, l'entraîneur lorientais, dont l'équipe se frottera ensuite à Lyon, mais aussi à Strasbourg et au PSG.

L'approche mentale de cette période est hyper importante

Avant d'affronter ces équipes du haut de tableau, en négociant entre temps un déplacement périlleux à Clermont concurrent direct, il sait que son équipe doit prendre des points pour éviter de se laisser décrocher dans ce championnat à cinq équipes pour éviter les trois places de la zone rouge. "Jusqu'à la fin, ce seront des matchs au couteau, des matchs difficiles. L'approche mentale de cette période est hyper importante, il faut qu'on soit bien focalisé sur l'objectif".

Match bascule à l'aller... et au retour ?

En s'imposant à Lorient à l'aller, Brest s'était complètement relancé après un début de saison très délicat. Auteurs d'un probant début de saison avant de plonger progressivement, les Merlus espèrent inverser la tendance de la sorte à leur tour.