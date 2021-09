Ligue 1 : Trajectoires différentes pour le RC Lens et le LOSC avant le derby du Nord

Le derby du Nord est de retour, pour la 6e journée de Ligue 1. Après deux matchs déséquilibrés la saison dernière entre le promu lensois et le futur champion de France, l'écart s'est resserré et la rencontre s'annonce plus équilibrée. Coup d'envoi 17h dans un stade Bollaert à guichets fermés.