Ligue 1 - Derby Lorient-Brest : deux spirales opposées, des absences notables et un match prometteur

Alors que Lorient et Brest se retrouveront ce dimanche pour la 13e journée de Ligue 1, le derby mettra aux prises deux équipes aux spirales opposées. Si les Merlus n'avancent plus beaucoup depuis cinq matchs, le Stade Brestois est lui sur une phase ascendante après sa première victoire de la saison.

Haris Belkebla et les Brestois sont sur une phase vertueuse, quand Enzo Le Fée et les Lorientais vivent une période plus délicate

C'est bien connu, les apparences sont parfois trompeuses. Et l'adage se confirme avant le derby de la 13e journée de Ligue 1 entre Lorient et Brest, fixé ce dimanche à 15h au stade du Moustoir. Car la rencontre est paradoxale à bien des égards.

Les spirales semblent s'inverser

Oui, c'est bien le FCL qui est devant, au classement, 13e, avec six points de plus que le Stade Brestois, 18e et barragiste. Un matelas non négligeable dans la course au maintien. Et pourtant, les dynamiques du moment ne disent pas vraiment la même chose. Car les spirales du début de saison semblent en train de s'inverser.

Lorient marque le pas

Après avoir démarré la saison pied au plancher, en étant notamment intraitable à domicile contre les cadors (Monaco, Lille et Nice) et plutôt bon en déplacement avec des nuls intéressants (à Lens et Lyon notamment), le FC Lorient n'avance plus beaucoup depuis cinq matchs, dont deux défaites, et rétrograde progressivement au classement. Les Merlus marquent le pas, les résultats ne sont plus là, entre autres à domicile face à des équipes a priori à leur portée (Clermont, Bordeaux). Et les absences s'accumulent à cause des blessures ou des suspensions à tour de rôle (Abergel, Lemoine puis Laporte ce dimanche).

Brest se met à l'endroit

Le Stade Brestois semble lui monter en pression après un début de saison catastrophique. Il y a eu cette série de onze matchs sans succès dont cinq défaites, et énormément d'inconstance, avant le déclic. C'était à Lille, il y a deux semaines, et ce nul obtenu chez un irrégulier champion de France. Puis cette confirmation contre Monaco, dimanche dernier, pour la première victoire de la saison des Ty Zefs. Sortis des places de relégables, les voilà revigorés et complètement relancés dans la course au maintien. Avec un schéma tactique mieux maîtrisé et un collectif davantage huilé et soudé.

Des capitaines sur le flanc, des défenses centrales décimées

Outre ces constats, ce derby sera aussi marqué par les absences. Avec deux navires sans leur capitaine habituel, et des défenses sans leur leader. A Lorient, le capitaine et vieux briscard du milieu, Fabien Lemoine, est forfait en raison d'un mollet. Il est absent du groupe communiqué ce samedi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



A Brest, le capitaine et patron de la défense, Brendan Chardonnet, est lui blessé à un adducteur. Ces deux leaders manqueront dans chacun des deux camps, tous les deux sur la corde raide derrière. Puisque Julien Laporte, suspendu, et Moritz Jenz, blessé, tous les deux indiscutables titulaires, manquent à l'appel au FCL dans une défense centrale à trois éléments qui reste sur quatre buts encaissés à Strasbourg.

Hérelle dans le groupe

Au Stade Brestois, outre l'indéboulonnable Chardonnet, Christophe Hérelle, revenu depuis deux matchs, a rechuté lors de la victoire contre Monaco dimanche dernier. Touché à un pied, il a de nouveau écourté l'entraînement ce samedi. Mais il figure bien pourtant dans le groupe brestois dévoilé ce samedi. Faut-il y voir une explication alors qu'un autre défenseur central, Denys Bain, manque également à l'appel ? Comme celle de Lorient, la défense centrale brestoise est en tout cas dans le dur.

L'heure de Grbic ?

Les Merlus devront aussi faire avec une attaque chancelante, avec les absences de Laurienté (psoas) et Diarra (cuisse). Ce pourrait donc être l'heure d'Adrian Grbic. L'attaquant autrichien, arraché par le FC Lorient au mercato alors qu'il partait initialement au Stade Brestois il y a plus d'un an, et globalement décevant, sera au centre des attentions.

27 ans après, le Moustoir vacille

Alors que Lorient n'a plus perdu depuis onze matchs à domicile, le Moustoir vacille pour la venue de Brest dont le dernier succès dans le Morbihan, en compétition officielle, remonte au 15 octobre 1994. Il y a plus de 27 ans.