Ligue 1 : dernier effort avant les vacances pour l'OGC Nice

Dernier effort avant les vacances pour les Aiglons. Le Gym clôture ce dimanche soir à Lyon une saison usante et décevante. 9e avant cette 38e et dernière journée de Ligue 1, les Niçois peuvent espérer encore grapiller une place et finir devant Montpellier (8e). Un objectif assez maigre au regard des ambitions européennes du club.

Lyon vise encore le podium

Mais les Aiglons seront quand même, malgré eux, des acteurs majeurs de cette course à la Ligue des Champions. Quatrième à un point de Monaco (3e), l'OL vise encore une place sur le podium pour disputer les barrages de la Coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Les Rhodaniens seront donc à bloc sur la pelouse du Groupama Stadium et il faudra un autre visage du côté du Gym que celui affiché face à Strasbourg dimanche dernier (0-2).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La dernière d'Ursea

Les Aiglons veulent également offrir une belle sortie à leur entraîneur Adrian Ursea. Le Roumain termine ce dimanche soir son intérim de six mois sur le banc du Gym avec un 30e et dernier match dans ce costume de numéro 1. Il ne pourra pas compter sur le joueur en forme de cette fin de saison. Touché au péroné Alexis Claude-Maurice a été opéré cette semaine et ne reviendra pas avant trois mois. En revanche Pierre Lees-Melou est de retour de suspension. Et le Brésilien Dante a lui aussi effectué le déplacement à Lyon, même s'il ne figure pas dans le groupe. Comme un avant-goût de la saison prochaine !

à lire aussi Lyon - OGC Nice : offrir une belle sortie à Ursea

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

OL - OGC Nice : avant-match à partir de 20h45 sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires. Coup d'envoi 21h.