Ligue 1 - Dernier rendez-vous à d'Ornano sous les couleurs du SM Caen

Le SM Caen et les supporters caennais rendront un vibrant hommage à leur joueur emblématique, Nicolas Seube, lors de la venue de Rennes dimanche soir. Le milieu de terrain n'est pas le seul footballeurs caennais susceptible d'apparaître pour la dernière fois à d'Ornano sous les couleurs caennaises.

A 37 ans, Nicolas Seube joue sa 16e et dernière saison. Le milieu de terrain caennais aura joué toute sa carrière sous le maillot du SM Caen. Blessé face à Marseille, Nicolas Seube risque malheureusement de connaître son dernier match en tant que joueur à d'Ornano dimanche soir du bord du terrain.

L'homme au 520 matchs, surnommé "ce héros" par les supporters, ne sera sans doute pas le seul à dire au-revoir en tant que joueur de Malherbe au Stade d'Ornano sans que cela soit officiel ou même acté au coup d'envoi de la rencontre face à Rennes.

Fin de contrat pour Malbranque, Adéoti et Yahia

Jordan Adéoti (28 ans) et Alaeddine Yahia (35 ans) arrivent en fin de contrat après trois saisons en bleu et rouge. Les deux défenseurs, qui se remettent d'une blessure, auront sans doute la malchance de ne pas pouvoir jouer face à Rennes.

Steed Malbranque (37 ans) pourra en revanche être sur la feuille de match pour l'avant-dernier match de sa première et seule saison de contrat au SM Caen. Quand au capitaine Julien Féret, son année supplémentaire est conditionnée par le maintien en Ligue 1.

Alaeddine Yahia (au premier plan) et Jordan Adéoti ont repris la course © Radio France - Olivier Duc

Des joueurs convoités et d'autres transférables

D'autres joueurs sont encore sous contrat mais pourraient être amenés à être transférés. Il y a ceux qui risquent d'être courtisé à l'intersaison à l'image de Yann Karamoh qui se fait tirer l'oreille pour prolonger ou Ivan Santini, auteur de 15 buts en 33 journées. Et puis il y a ceux qui ne sont pas rentrés dans les plans de Patrice Garande cette année et susceptibles pour cette raison d'évoluer sous un autre maillot l'an prochain (Ben Youssef, Alhadhur ou encore Imorou) même si l'intersaison précédente et le mercato d'hiver ont prouvé que les mouvements de départs pouvaient être limités voire inexistants.

Les supporters caennais ne sauront donc que dans plusieurs semaines quels sont les joueurs qui auront effectivement joué leur dernier match à d'Ornano sous le maillot du SM Caen face à Rennes, en compagnie de Nicolas Seube.