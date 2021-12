Ligue 1 : Déroute de l'OGC Nice face au Racing de Strasbourg (0-3)

Le Gym recevait ce dimanche 5 décembre, le Racing Club de Strasbourg Alsace. Une rencontre largement dominée (une fois encore) par l'adverse. En première période comme en seconde, le Racing a infligé la peine ultime et plus lourde défaite à la maison depuis le début de la saison (0-3).

Ce dimanche 5 décembre, l'ambiance s'annonçait chaude dans l'Allianz Riviera pour la réception du Racing Club de Strasbourg Alsace. Après 90 minutes de jeu dominées (largement) par les strasbourgeois, le Gym de Christophe Galtier est corrigé et enchaine un 3e match sans but, sans victoires après sa lourde défaite 3 à 0.

Au coup d'envoi, une fois n'est pas coutume, c'est l'équipe adverse qui s'empare du ballon et domine les premières longues minutes. Le Racing n'est pas là pour jouer les figurants et compte bien se rapprocher encore un peu plus près du top 5 du championnat.

C'est W. Benitez qui sauve son équipe dès la 10e minute de jeu face à I. Sissoko seul, isolé dans la surface aiglonne qui tire. W. Benitez appréhende le bon angle et permet d'éviter un premier but. Seulement une dizaine de minutes plus tard, à la 22e, une belle action collective s'organise pour les racingmen, c'est I. Sissoko (encore lui) qui trouve L. Ajorque dans la profondeur et lance une frappe parfaitement dosée pour tromper le gardien niçois. Ouverture du score pour le Racing (0-1).

Sur un contre bien construit des strasbourgeois, J. Todibo laisse quelque peu trainer la jambe à l'entrée de la surface sur H. Diallo (attaquant alsacien). L'action tourne au vinaigre et la VAR s'en saisie, pour finalement annoncer qu'il n'y aura pas penalty.

Dans la dernière minute de la première période de jeu, une belle occasion niçoise, la première, part d'un corner niçois qui ne donne rien. Le Gym s'organise rapidement pour faire remonter l'action au rond central, puis dans la surface alsacienne. Ni une, ni deux, c'est A. Delort qui récupère la balle et ne donne pas la puissance nécessaire pour tromper M. Sels. Occasion loupée pour les Aiglons et première mi-temps terminée.

A la reprise, on se demande si Galtier n'a pas fait trembler les murs de l'Allianz Riviera tant l'équipe est transcendée. Les Aiglons sont là, enfin. Ils jouent, j'organisent mais rien n'abouti. Ils souffrent d'un manque de réalisme. Jusqu'à la 62e minute de jeu. C'est Kasper, jusqu'alors fantomatique ou presque, qui se signale en réceptionnant une bonne balle. Contrôle, frappe, mais M. Sels est trop bien campé sur ses positions et intercepte l'occasion niçoise.

Finalement, assez peu d'occasions franches pour le Gym, c'est à la 82 que tout s'enchaine. Enième contre-attaque strasbourgeoise avec une frappe longue-distance, et H. Diallo qui frappe seul dans la surface avec une talonnade. W. Benitez s'y trompe et encaisse un deuxième but (0-2).

Comme si la sanction n'était pas assez forte, deux minutes plus tard, on recommence. Les joueurs du Racing partent du milieu de terrainet c'est A. Thomasson, servi par H. Diallo, qui pénètre dans la surface et contrôle l'action de W. Benitez. Petit piqué du droit, but. Le Racing Club de Strasbourg déroule, l'OGC Nice s'écroule au pied du podium (0-3)

Prochain rendez-vous pour les Aiglons, dimanche 12 décembre, face à un autre prétendant au podium de Ligue 1, le Stade Rennais. Depuis le Roazhon Park, le Gym se déplace pour la 18e journée de championnat Ligue 1 Uber Eats. Les Aiglons auront fort à faire face à des bretons particulièrement en forme cette saison. Coup d'envoi 15h, avant-match dès 14h30 sur France bleu Azur avec Maxime Bacquié et Richard Marcovecchio.