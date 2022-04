Ligue 1 : "des choix forts, je voulais en faire" dit Frédéric Antonetti avant Lorient – FC Metz

Quand il est question de jeu avec Frédéric Antonetti, l’entraîneur en vient souvent au "je." "A Saint-Etienne, j’étais 20e de Ligue 2 fin janvier 2003. Ce ne me rajeunit pas. On perd 3-0, chez nous, dans la neige contre Gueugnon. J’ai pris des décisions fortes ce jour-là. On termine invaincu pendant 16 matchs et on monte l’année d’après avec pratiquement le même groupe."

Quel rapport avec ce Lorient – FC Metz qui le verra retrouver le banc messin après sept rencontres passées dans les tribunes ? Match qui pourrait faire survivre un très fragile espoir de maintien en Ligue 1 ou, au contraire, précipiter un peu plus le FC Metz vers la relégation. L’entraîneur s’exprimait en fait sur les moments de sa carrière où il a senti les choses lui échapper. "J’avais pris des décisions fortes ce jour-là. Ici, je n’ai pas pu. Je voulais le faire, je n’ai pu car trop de blessés."

Par "choix forts", l’entraîneur entend restreindre son groupe et ne plus faire appel aux joueurs peu, ou plus, concernés ainsi qu’à ceux dont le niveau ne répondait plus aux exigences de la Ligue 1. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait malgré tout ? La liste des joueurs loin de leur niveau de 2021, pour quelques raisons que ce soit, est pourtant fournie. " Pour faire ça, il faut que le groupe soit disponible à 95%. Ca n’était pas le cas."

Entend-il toujours le faire pour tenter de sauver ce qui peut l’être ? Antonetti avoue que non. Car cela reviendrait à limiter un groupe déjà handicapé par les blessures (Candé et Bronn absents à Lorient en plus de ceux absents depuis des semaines), les suspensions (77 jaunes et 6 cartons rouges cette année) ou autres.

encore 5% de chances

Ces aveux ont le mérite de la franchise, comme ceux lâchés quatre jours plus tôt quand l’entraîneur avait regretté de n’avoir pu extraire le meilleur de son groupe. Mais les faire à six journées de la fin peuvent renforcent l’idée qu’au FC Metz, même si tout le monde dit s’accrocher aux dernières branches encore miraculeusement accessibles, plus personne ne semble croire au maintien. « Il y a 95 chances sur 100 que nous soyons en Ligue 2. Il nous reste 5 % » conclut Frédéric Antonetti.

Lorient – FC Metz, en direct ce mercredi dès 18 heures 30 sur France Bleu Lorraine avec Thomas Lavaud et Arthur Blanc. Appelez au 03 87 52 13 13 pour participer en direct à l’avant et à l’après-match.