Ligue 1 : Enfin des discussions constructives entre le club et les supporters des Girondins de Bordeaux

Enfin, des discussions constructives entre le club et les supporters des Girondins. Elles ont eu lieu ce mercredi après-midi lors d'une réunion du comité de conciliation organisée par la mairie de Bordeaux. Pour la première fois depuis le début du conflit entre la direction des Girondins et les Ultramarines, le plus grand groupe de supporters bordelais, il y a eu un dialogue dans un climat apaisé et constructif selon la municipalité. Il y a même eu quelques avancées sur trois points.

La club a proposé aux supporters de travailler sur un logo spécial pour les 140 ans des Marine et Blanc qui seront fêtés à l'automne prochain. Les Ultramarines espèrent que celui-ci sera ensuite pérennisé mais pour le moment, ce n'est pas du tout la volonté du club. La mairie, elle, parle de discussions à venir sur le logo actuel tant décrié. La direction des Girondins a aussi promis de tenter de convaincre King Street de s'exprimer publiquement. Le fonds d'investissement américain propriétaire du club ne l'a jamais fait depuis son arrivée en 2018. Cette prise de parole est fortement souhaité par les supporters mais aussi la mairie.

Des négociations sur la sécurité au stade sont aussi ouvertes. Pour les Ultramarines, c'est un point crucial car ils craignent un retour au stade chaotique si le contexte reste le même avec le club. Ils réclament plusieurs choses : le retour de leur camion au Matmut Atlantique, une liberté d'expression totale, des stadiers connus de tous et enfin le retour de leur interlocuteur historique David Lafarge, écarté par le club ces derniers mois. Le club a écouté, la mairie a plutôt acquiescé. Maintenant après les paroles, place aux actes car c'est seulement cela qui fera vraiment bouger les choses. En tout cas, aujourd'hui, il y a de nouveau un dialogue.