Ligue 1 : des filets anti-projectiles pour les matchs de Montpellier à la Mosson

Des filets anti-projectiles, c'est une première à la Mosson. Cependant, Montpellier n'est pas la seule ville concernée. Tous les clubs de Ligue 1 sont soumis à cette nouvelle règle, suite aux incidents survenus dans différentes enceintes, la saison dernière. La décision, prise lors d'une réunion interministérielle, le 16 décembre dernier, doit être appliquée dans les 20 stades accueillant des rencontres de l'élite, à compter de la reprise, ce weekend.

Des filets à petites mailles

Les filets partent du sol et sont placés tout le long de la tribune, derrière chaque but. Ils font un peu moins de vingt mètres de haut, les trous mesurent moins de neuf centimètres carrés.

Pierre-Marie Grappin, ancien avocat et chef de la sécurité du club, regrette cette nouveauté, mais affirme qu'ils sont notamment censés empêcher les bouteilles mais également les briquets, véritable fléau, d'arriver sur la pelouse. Ils doivent aussi retenir de nombreux objets, et notamment les fumigènes, puisque les mailles ne peuvent ni fondre ni s'enflammer.

Au passage, le club espère ainsi éviter des sanctions, comme les amendes et les huis-clos partiels, dont les répercussions financières sont importantes.

Explications - Bertrand Queneutte Copier

Un système déjà mis en place et testé par l'OGC Nice, qui a coûté 60.000 euros à la Métropole de Montpellier. Et qui devrait rappeler de mauvais souvenirs aux supporters de la Paillade. Ceux et celles qui ont connu les filets pour retenir les ballons, avec de plus grosses mailles, retirés il y a plusieurs années car jugés trop dangereux, dans la mesure où certains les escaladaient.

Les filets partent de la pelouse © Radio France - Bertrand Queneutte

Déjà testés à Nice

Pour l'heure, seules les tribunes situées derrière les buts sont concernées car "à l'origine de 90% des jets de projectiles" selon Pierre Marie Grappin, même si le premier incident de la saison dernière, lors de la réception de l'OM, avec un jet de bouteille sur le marseillais Anthony Rongier, impliquait une tribune dont la vue n'est aujourd'hui pas obstruée. Cependant, l'ancien avocat indique que si des objets étaient jetés depuis les autres rangs du stade, l'ensemble de l'enceinte pourrait être concernée.

Pierre Marie Grappin au micro de Bertrand Queneutte Copier

La préfecture, de son côté, a précisé ce jeudi après-midi que le match face à Troyes serait un test, ce dimanche (15h), pour l'ouverture du championnat. Et que la mise en place des filets serait décidée avant chaque rencontre, en lien avec les autorités, en fonction des risques liés à la rencontre.

Les ultras de la Butte et de l'Armata Ultras ne seront cependant pas masqués par les filets, ce dimanche. Leur tribune est en effet suspendue, suite aux incidents lors de la réception du PSG, en mai dernier : jets de fumigènes, notamment. Ils ont été replacés, pour la première journée de Ligue 1, par le MHSC.

Les filets ne devraient être mis en place que si les autorités jugent le risque élevé, avant chaque match © Radio France - Bertrand Queneutte

Une nouvelle salle de crise

Autre nouveauté, la création d'une salle de crise, au sein de la Mosson. Une pièce qui permettra la réunion de différents acteurs, en cas de problèmes dans l'enceinte : représentant de l'autorité publique, arbitre, délégués et représentant du club avec délégation du président pourront y pénétrer. Les présidents n'y auront pas accès.

On y trouve un écran géant avec les images des 30 caméras qui filment l'enceinte : pelouse, tribunes, couloirs et vestiaires.