Ligue 1 : des Girondins de Bordeaux "encourageants" mais qui souffrent "d'un gros manque de confiance"

Nicolas Maurice-Belay, ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, réagit ce lundi matin sur France Bleu Gironde, au match nul des Marine et Blanc face à Monaco, ce dimanche soir, pour la première de David Guion sur le banc bordelais. L'ancien Girondin croit au maintien.

Les Girondins de Bordeaux se contentent du match nul 1-1 face à des Monégasques réduits à dix, lors de la 25e journée de la Ligue 1 de football. La première du nouvel entraîneur, David Guion, sur le banc bordelais. Il n'y a donc pas eu d'électrochoc Guion pour les Marine et Blanc toujours bons derniers au classement. Pour autant, Nicolas Maurice-Belay, ancien milieu de terrain des Girondins, croit le maintien possible.

"La première mi-temps était encourageante", analyse l'ancien Girondin, "l'équipe était solidaire et dans des situations comme celle-là, c'est la première chose dont on a besoin". Le deuxième acte est en revanche "plus inquiétant" estime Nicolas Maurice-Belay, "il y a du talent mais un gros manque de confiance aussi". Les prochains matchs, face à des concurrents directs au maintien, Clermont, Troyes, serviront donc de révélateurs, après l'arrivée de David Guion. Mais l'ancien milieu de terrain n'est pas excessivement inquiet : "tu n'es pas forcément décroché par rapport aux autres équipes, ça va jouer jusqu'à la fin. Paniquer trop tôt, c'est aussi une usure mentale pour les joueurs".

Réécoutez l'interview de Nicolas Maurice-Belay, ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, invité de France Bleu Gironde Copier