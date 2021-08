Ligue 1 : "Des images dégueulasses", fustige le coach nantais A. Kombouaré après les incidents Nice-OM

"On ne veut plus jamais voir ça", commente Antoine Kombouaré, l'entraîneur du FC Nantes, après les incidents qui ont émaillé la rencontre OGC Nice - Olympique de Marseille

Trois jours après de graves incidents survenus pendant le match de championnat entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, les sanctions ne vont pas tarder à tomber. La commission de discipline de la LFP doit se pencher ce mercredi en fin de journée sur les débordements survenus dimanche soir à l'Allianz Riviera de Nice. Interrogé en conférence de presse d'avant-match, deux jours avant Nantes-Lyon, le coach des Canaris Antoine Kombouaré ne cache pas sa consternation.

"Des images dégueulasses"

"C'est atroce", lâche d'emblée le technicien de 57 ans. "Ce sont des images dégueulasses pour le foot. Ce n'est pas ce qu'on aime voir, ce n'est pas ce qu'on veut voir donc aujourd'hui de la Ligue 1", continue Antoine Kombouaré, dépité. "Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un début de saison où il y a des buts de partout, où ça marque de partout... Il y a eu l'arrivée de Messi... Mais ce que j'ai vu là, dimanche à Nice ? Plus jamais ça", tranche-t-il en fin de conférence de presse d'avant match.

"De voir les supporters venir sur la pelouse ? La pelouse, c'est un sanctuaire ! Interdit !", fustige le coach des Canaris. "On peut avoir des problèmes avec les joueurs, ou les joueurs, avoir des problèmes avec supporters, mais chacun à sa place", commente Antoine Kombouaré, qui refuse de soutenir tel ou tel camp. "On ne peut pas se mettre à la place des Marseillais, ce qu'ils ont vécu, là...", évoque l'entraîneur.

Des sanctions réclamées

"Il y a des instances au niveau du foot qui doivent prendre des décisions, des décisions fortes pour que ça ne se reproduise plus", espère Antoine Kombouaré. "Aujourd'hui, quand vous avez des moyens qui sont mis en que pour la sécurité, ça ne doit jamais arriver. Et si ça arrive, les sanctions doivent être très, très lourdes pour que ça ne se reproduise plus."

L'entraîneur du FC Nantes considère aussi que le président du club niçois, vivement critiqué pour ses prises de positions pendant et après l'incident, est resté dans son rôle. "Il a fait son travail de président, en demandant aux supporters de rester calmes. Mais il fait son travail de président. C'est son rôle. Moi, je n'ai pas à juger si c'est bien ou c'est pas bien, il fait ce qu'il veut", conclut le coach nantais.