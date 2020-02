Ligue 1 : des Rennais fatigués et sans idées s'inclinent à Lille (1-0)

Rennes, France

Les joueurs rennais ont montré d'inquiétants signes de fatigue physique, mais aussi mentale, au sortir d'une semaine où ils auront disputé deux matchs aux scénarios fous, à Angers (5-4, ap) en coupe de France et à domicile contre Nantes (3-2). Les hommes de Julien Stéphan ont manqué d'imagination pour mettre à mal un bloc lillois très bien organisé. Le LOSC, quatrième de Ligue 1, revient à trois points des Rouge et Noir, qui ont perdu Raphinha sur blessure.

Le film du match

Au coup d'envoi, les deux équipes affichaient des ambitions avec deux onze résolument tournés vers l'offensive. Un quatuor Gboho, Niang, Tait et Raphinha soutenu par Bourigeaud et Camavinga côté rennais, et une attaque Rémy, Osimhen, Ikoné, Bamba avec Sanches en soutien pour les Lillois. Et le match ne tarde pas à s'emballer. Dès la troisième minute, Raphinha perd un ballon bêtement au milieu de terrain. Après un duel entre Ikoné et Camavinga, Rémy hérite du ballon aux vingt-cinq mètres, sa frappe sèche du droit trouve l'intérieur du poteau d'Edouard Mendy et termine sa course au fond des filets (3e, 1-0). Il faudra attendre la 21e minute côté rennais pour voir une frappe cadrée, signée Raphinha des vingt mètres, facilement captée par Mike Maignan. Moins d'un quart d'heure plus tard, l'ailier brésilien du Stade Rennais sort sur blessure, remplacé par Del Castillo. Juste avant la mi-temps, Mendy remporte une face à face avec Osimhen. A la pause, les Rouge et Noir sont menés, pour la première fois de la saison.

En séconde période, les entrées d'Hunou à la place de Gboho (68e) et Da Cunha pour Tait (84e) n'y changeront rien : Lille est en place et empêche les Bretons de se livrer, grâce à sa faculté à évoluer en contre. Quelques tentatives de Bourigeaud (60e, 84e), Tait (70e) et Camavinga (85e) entretiennent l'espoir côté rennais. mais les hommes de Julien Stéphan manquent de liant, d'inspiration et de jus pour espérer quoi que ce soit. Face à la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à domicile, la prestation est insuffisante et conduit les Rouge et Noir vers leur deuxième défaite en 2020, après le match perdu au Roazhon Park contre Marseille (0-1) le 10 janvier.

Du mal contre les gros ?

Rennes s'est incliné sept fois cette saison. Six de ces sept défaites se sont produites face à des clubs qui font partie de la 1ère partie de tableau ce mardi soir : Nice, Nantes, Reims, Monaco, Marseille et Lille. L'autre défaite a eu lieu à Dijon. Rien de déshonorant pour les Rouge et Noir, qui ont également réalisé des exploits en battant les deux plus gros budgets de Ligue 1, le PSG et Lyon.

Les réactions

Le chiffre : 12

C'est le nombre de ballons touchés par les joueurs rennais dans la surface lilloise. Bien trop insuffisant pour espérer mettre en danger l'arrière-garde nordiste. Charge aux hommes de Stéphan de retrouver l'inspiration offensive pour venir à bout de Brest dès samedi au Roazhon Park.