Ligue 1. Des Rennais inoffensifs s'inclinent à domicile contre Bordeaux (1-0)

La trêve internationale n'a pas permis aux Rennais de soigner leurs maux. En possession du ballon, ils n'ont pas suffisamment amené de danger sur la cage de Bordeaux, et ont encaissé un but de leur ancien joueur Ben Arfa sur une des rares occasions girondines. Les Rouge et Noir s'inclinent 1-0.