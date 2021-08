Ligue 1 : des Rennais très solides remportent le derby breton face à Nantes

Avant la rencontre, Bruno Genesio avait quelque peu prédit le scénario du match, en rappelant que les derbys étaient rarement les parties les plus spectaculaires. Au sein d'un Roazhon Park porté par un Roazhon Celtic Kop bouillant, les 22 acteurs ont livré un match plein d'engagement, mais finalement assez pauvre en occasions.

Le résumé du match

Dans ce combat, ce sont les Rennais qui se sont montrés les plus forts. Ils se sont montrés dangereux les premiers, avec une frappe contrée de Bourigeaud qui est venue mourir juste à côté du poteau de Lafont (0-0, 9e). Une vingtaine de minutes plus tard, les Nantais se procurent la seule occasion de leur match : une frappe de Blas repoussée par Gomis sur Meling, et un ballon qui heure heureusement la barre sans rentrer (0-0, 31e). Le jeu sera ensuite très haché sur le reste de la mi-temps, avec une multitude de fautes, et une sortie sur blessure de Doku juste avant la pause après une mauvaise réception.

En deuxième période, Rennes reprend difficilement, mais après un bonne action côté gauche, Terrier hérite du ballon à l'entrée de sa surface : sa frappe sèche à ras de terre est effleurée par Lafont, avant de toucher le poteau et de rentrer au fond des filets (1-0, 58e). Sur la suite de la rencontre, le SRFC contrôle et Nantes ne parvient pas à créer du danger. Rennes remporte une victoire méritée, sa première de la saison en Ligue 1 qui lui permet de se placer dans la première moitié de classement (6e avant Nice-Marseille ce dimanche soir).

La réaction du coach

Bruno Genesio : "Ce n'est pas exactement une semaine parfaite. On peut toujours faire mieux et plus. Ce n'est jamais facile de gagner deux matchs en une semaine, surtout avec peu de préparation. Bravo aux joueurs et au staff, même si je pense qu'on doit encore faire mieux dans certaines situations."

Le classement