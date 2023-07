Ligue 1 : des tests médicaux et physiques au menu, ce mercredi, de la reprise de l'entraînement au FC Metz

Habib Maïga (à gauche) et Mathieu Udol lors de la reprise de l'entraînement du FC Metz, le 29 juin 2021.

C'est la fin des vacances au FC Metz. Promus en Ligue 1, Les joueurs et le staff messins sont de retour, ce mercredi, au camp d'entraînement de Frescaty. Au programme de ces premiers jours de reprise : des tests médicaux et physiques jusqu'à samedi. Et les hommes de coach Bölöni disputeront un premier match amical, ce mardi 11 juillet à Homécourt contre le Racing Luxembourg (18h).

Très peu de nouvelles têtes pour le moment

Près de quatre semaines après l'ouverture du mercato estival, le FC Metz n'a toujours pas officiellement enregistré l'arrivée de nouvelles recrues. Selon plusieurs médias sénégalais, deux nouvelles pépites de l'académie Génération Foot, le défenseur Sadibou Sané et l'attaquant Ibou Sané pourraient toutefois rejoindre la Lorraine rapidement.

Selon nos confrères du Républicain Lorrain , un préparateur physique du centre de formation des Girondins de Bordeaux, Benjamin Facquez, est aussi annoncé pour remplacer Aurélien Denotti qui vient d'intégrer le staff technique de l'AJ Auxerre.

Dans les rangs grenats, un ancien espoir de l'école de foot messine, le milieu de terrain Othmane Chraïbi qui va participer à sa première reprise chez les pros.

En revanche, l'attaquant Xhuliano Skuka, prêté dans un club slovène, le buteur Ibrahima Niane, transféré définitivement à Angers et le Sénégalais Lamine Gueye qui vient d'annoncer son départ, ont bel et bien vidé leurs casiers au camp d'entraînement de Frescaty.