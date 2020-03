Ligue 1 : des Verts requinqués attendent les Girondins de Bordeaux

16ème avant le début de cette 28ème journée de Ligue 1, deux points seulement devant le barragiste, Saint-Etienne vit une saison compliquée en championnat. Pour les Girondins, douzièmes, plus performants à l'extérieur qu'à domicile, les Verts n'apparaissent pas comme l'adversaire le plus compliqué à aborder. Mais les Stéphanois se sont offert une vraie bouffée d'air cette semaine en se qualifiant pour la finale de la Coupe de France aux dépends de Rennes, dans un Chaudron bouillant qui a explosé de joie au coup de sifflet final. Toujours dans son stade, trois jours plus tard, Saint-Etienne se voit bien enchaîner...aux dépends cette fois des Bordelais.

On est à quatre points de la cinquième place - Paulo Sousa

Mais les trois points, les Girondins en ont aussi besoin, après plusieurs occasions manquées de basculer dans la première partie du classement. Bordeaux est-il toujours en course pour les places synonymes d'Europe ? Oui, si on en croit le coach Paulo Sousa. "On est à quatre points de la cinquième place" souligne-t-il. Et d'ajouter : "On rivalise avec Lyon, Monaco, qui ont 120, 200 millions de budget. On est 3ème en possession de balle, 4ème avec le plus grand nombre de passes et de buts marqués."

La référence au budget des clubs rivaux n'est pas la première, dans une année loin d'être un long fleuve tranquille pour le coach portugais. Il soufflera ce dimanche sa première bougie à la tête de l'équipe. Pour lui offrir une victoire, les joueurs devront faire preuve de réalisme en attaque. Car c'est le secteur offensif qui peine à convertir ses occasions ces dernières semaines, admet le coach.

Briand, Pablo, De Préville...la liste des absents s'allonge

Jimmy Briand avait déjà raté les deux précédents matchs. Le meilleur buteur des Girondins en Ligue 1 (7 buts) ne sera pas du déplacement à Saint-Etienne. Nicolas De Préville, touché à l'entraînement cette semaine, ne pourra pas tenir sa place non plus. Le milieu lui sera amputé de Toma Basic. Très bon lors de ses dernières sorties, le milieu croate n'est visiblement pas remis du coup reçu contre Nice. Quant à Pablo, la mauvaise nouvelle est tombée cette semaine : le défenseur le plus utilisé par Paulo Sousa sera absent de longs mois après une blessure au ligament du genou.

Plusieurs joueurs postulent pour accompagner Laurent Koscielny en défense : Vukasin Jovanovic, peu utilisé cette saison, Edson Mexer, relégué au banc de touche voire en tribune ces derniers matchs, ou encore Enock Kwateng. "Je n’ai pas encore décidé" dit Paulo Sousa.Réponse ce dimanche (15h).