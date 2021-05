Ligue 1 : désillusion pour le Stade Rennais à Bordeaux

Le destin du match aura basculé à la 8e minute. Steven Nzonzi est exclu pour un pied haut dans un duel a priori anodin avec Sekou Mara. Geste jugé dangereux par l'arbitre Antony Gautier qui sort le carton rouge. Une exclusion qui va peser très lourd sur cette rencontre de Ligue 1 pour le Stade Rennais face aux Girondins de Bordeaux, ce dimanche 2 mai.

Moins de deux minutes après les Girondins ouvrent le score grâce à Sekou Mara, d'une frappe croisée au niveau du point de penalty. Il signe le premier but en Ligue 1 de sa carrière. Bordeaux va dominer cette première mi-temps, même si les cinq dernières minutes laissent espérer une réaction rennaise.

Occasion manquée

Après la pause, Jérémy Doku va représenter le meilleur espoir des Rennais, réduits à 10. Le jeune ailier belge (18 ans) enchaîne les dribbles et voit même une frappe de 20 mètres s'échouer sur le poteau, peu après la reprise (49e). Il va presque constamment apporter du danger sur le but de Benoît Costil.

Malgré tout, les Rennais ne vont jamais réussir à trouver la faille, malgré des dernières minutes de jeu complètement folles. Cette défaite est une mauvaise opération dans la course à la cinquième place pour les Rouge et Noir. Rennes avait l'occasion de passer devant Marseille et Lens. Occasion manquée.