Dijon, France

Ce samedi, le DFCO s'est incliné à domicile contre Angers, 3 buts à 1, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Après trois victoires consécutives pour commencer, les Dijonnais enchaînent une deuxième défaite consécutive en championnat et perdent deux places au classement (4e).

🔚Malgré l'ouverture du score, le @DFCO_Officiel a concédé sa deuxième défaite de la saison à domicile face au @AngersSCO 3 buts à 1.



Le résumé de la rencontre ➡️https://t.co/JkBpOskT2z#DFCOSCO#TeamDFCOpic.twitter.com/6xiUe83d7Q — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 15, 2018

Tout avait bien commencé pour nos Rouges, à la treizième minute Wesley Saïd ouvre le score sur un coup franc de Sliti renvoyé par le poteau. Mais les Angevins égalisent à peine sept minutes plus tard grâce à Bahoken. La défense dijonnaise s'écroule alors. Tait en profite pour donner l'avantage au SCO (1-2, 29'). La défense dijonnaise encaisse un troisième but dans la foulée. Santamaria est bien seul au second poteau pour ajuster sa tête sur un centre de Tait. Runarsson n'y peut absolument rien (1-3, 37').

C'est un non match", Olivier Dall Oglio

Le coach Olivier Dall'Oglio était très déçu à la sortie du terrain : "C'est un non match, on est vraiment passés à côté de tout ce qu'on avait préparé". De l'attaque à la défense, rien n'était en place se désole Olivier Dall'Oglio. "Nos attaquants sont habituellement beaucoup plus performants que ça, défensivement, également, nous avons été faibles".