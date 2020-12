Ligue 1 : Diallo - Ajorque, l'efficace duo de buteurs, qui a mené Strasbourg à la victoire 2 à 0 à Angers

Grâce à son troisième succès de la saison à l'extérieur (2 à 0) ce mercredi à Angers, le Racing Club de Strasbourg, s'éloigne un peu de la zone rouge (trois points d'avance sur le 18ème). La défense est plus solide et surtout le duo d'attaquants Ajorque - Diallo est de plus en plus performant.

On ne les a pas vu ou presque pendant 77 minutes et puis ils ont fait la différence à eux deux. Ludovic Ajorque, qui avait débuté sur le banc pour la première fois de la saison, a parfaitement remisé en retrait un centre de Kenny Lala et Habib Diallo s’est chargé du reste. D'une magnifique frappe enroulée du gauche, il a ouvert le score.

Dans les arrêts de jeu, les rôles se sont inversés. Le Sénégalais a lancé en profondeur le Réunionnais qui a conclu le contre d’un plat du pied gauche (91ème minute).

"Ce sont des garçons polis, ils se rendent la pareille, sourit le défenseur strasbourgeois Lionel Carole. C'est bien d'avoir un duo performant en attaque, comme il y a une belle complémentarité Simakan - Djiku derrière, qui apporte beaucoup de solidité".

11 buts et 6 passes décisives à eux deux

Depuis son arrivée en octobre, Habib Diallo est discret dans le jeu,mais la plus chère recrue de l’histoire du Racing est diablement efficace dans la surface. Le Sénégalais en est à cinq buts et trois passes décisives en neuf rencontres sous le maillot bleu.

Ludovic Ajorque a longtemps paru moins en confiance et inspiré que la saison passée. Il est lui aussi beaucoup plus décisif depuis deux mois. Avec six buts et trois passes décisives, ses statistiques commencent à avoir fière allure.

"Habib (Diallo) c’est vraiment un joueur capable de marquer dans la surface ou alors comme ce soir, sur un ballon de récupération, la seule chose qui l’intéresse c’est de frapper pour marquer, analyse l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Et Ludo (Ajorque), c’est plus un joueur qui participe au jeu. Il a plus un profil d’organisateur presque, on s’en sert beaucoup comme point d’appui. On a cherché ces derniers temps à aménager leurs positions, de façon à avoir ces deux joueurs-là sur le terrain. On a des appuis plus haut qui nous permettent d’avoir le ballon plus haut et d’être plus performants. Et puis c’est surprenant aussi, on n’a pas des garçons qui sont ultra rapides, mais on arrive à les trouver sur des contres, c’est intéressant".

Si la défense strasbourgeoise reste aussi solide que ces dernières semaines, l’efficacité de son duo Ajorque - Diallo pourrait bien permettre au Racing de poursuivre sa belle remontée au classement. Les Strasbourgeois ont encore grignoté une place et pointent à la 15ème place à l'issue de cette 15ème journée de Ligue 1, avec trois points d'avance sur la zone de relégation.