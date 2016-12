VIDÉO - Ligue 1 : Dijon accueille Toulouse pour la 19e journée

A quelques heures du match Dijon / Toulouse, le dernier de l'année 2016, pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1 ce mercredi soir, le DFCO, est 18eme et virtuellement barragiste, le TFC est 8eme.

Dix places séparent Dijon et Toulouse dans le classement de la Ligue 1 quasiment à mi-parcours du championnat. Mais "le vent va bien finir par tourner" veut croire l'entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio, très irrité, comme l'ensemble de son staff, contre le corps arbitral suite à la nouvelle défaite concédée in extremis à Nice dimanche dernier. Une défaite entachée, encore une fois, par de nombreuses fautes d'arbitrages avec l'expulsion du capitaine Cédric Varrault ou encore ce hors-jeu non sifflé sur le but de l'attaquant Niçois, Ballotelli, qui offrait la victoire aux Aiglons 2-1 en fin de match. Résultat : encore une fois le DFCO parvient à bouger un "gros" du championnat. Et encore une fois, il perd !

Contre cette formation de Toulouse, il serait bon de l'emporter, histoire de terminer l'année sur une bonne note et d’éviter de cogiter pendant les vacances. D'autant qu'en cas de victoire, Dijon a la possibilité de faire un petit "bond" au classement et peut se retrouver 15e. Car les équipes qui sont devant à savoir Angers (15e) se rend à Lyon (équipe en net regain de forme ces derniers temps), Caen (16e) est à Monaco (meilleure attaque d'Europe) et Metz (le 17e) reçoit Guingamp (qui vient de battre le PSG en championnat).

"Contre Toulouse, il doit y avoir un engagement de notre part, c’est le minimum qu’on puisse attendre de notre équipe" — Olivier Dall'Oglio, entraîneur du DFCO

Contre Toulouse, l'entraîneur Olivier Dall'Oglio et les joueurs se savent très attendus par les supporters. Une rencontre à ne pas perdre face à une équipe plus abordable que Nice, Marseille ou le PSG.

« Il y a une attente, explique le entraîneur dijonnais. On voit que sur les matchs, il ne manque pas grand-chose. Contre Toulouse, il doit y avoir un engagement de notre part, c’est le minimum qu’on puisse attendre de notre équipe. Si on venait à perdre ce match, ça ne serait pas la fin du monde. On ne joue pas notre tête contre Toulouse. Il ne faut pas mettre trop de pression ! »

Selon l'attaquant Yohann Rivière, pour battre Toulouse, il faudra d'abord relever le défi physique! Les joueurs du TFC sont en effet extrêmement grands! Et pas maladroits de la tête à l'image de l'ancien Djionnais Christopher Jullien.

DFCO / Toulouse, coup d'envoi du match à 20h50 mercredi soir à Gaston-Gérard. Tous les autres matchs de cette 19e journée se jouent aussi ce mercredi soir et débutent à la même heure. A suivre notamment les chocs : Paris / Lorient; Bastia / Marseille, Bordeaux / Nice.

Dans l'effectif dijonnais

Au niveau effectif: les milieux Florent Balmont et Marvin Martin vont mieux mais ne devraient pas être de la rencontre face à Toulouse; Anthony Belmonte, Jordan Marié et Frédéric Sammaritano -eux- sont eux à l'infirmerie. Tandis que le capitaine et défenseur Cédric Varrault est suspendu suite au carton rouge reçu en fin de match à Nice.

Enfin, à noter, la très belle initiative des "Lingon's Boys", le groupe de supporters organise ce mercredi soir une collecte de jouets neufs au profit de l'association "Croq diabète". Les jouets récoltés seront offerts à des enfants de 3 à 6 ans, rendez-vous une heure trente avant le coup d'envoi devant l'entrée Nord.

Le programme de la 19e journée de Ligue 1

- © LFP

Le classement avant la 19e journée de Ligue 1