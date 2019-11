Ligue 1 : Dijon douche le PSG (2-1) en ouverture de la 12e journée

Enorme exploit du DFCO vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Les Bourguignons battent le PSG (2-1) avec deux buts signés Chouiar et Cadiz. Une troisième victoire cette saison pour les Rouges qui quittent au moins provisoirement la zone de relégation.

Dijon, France

C'est un exploit majuscule signé Dijon vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Les Rouges, derniers du championnat avant ce match, font tomber le PSG, pourtant leader incontesté.

Une victoire 2-1 avec des buts de M. Chouiar juste avant la pause et un second but de j. Cadiz juste après la reprise.

Une troisième victoire cette saison pour les joueurs de Stéphane Jobard qui quittent au moins provisoirement la zone de relégation.