Ligue 1 : Grâce à Cyprien, le Gym s'impose à Dijon (0-1)

L'OGC Nice ne lâche rien ! Le Gym s'est imposé ce samedi soir (1-0) grâce au huitième but personnel de Wylan Cyprien en Ligue 1. Les joueurs de Lucien Favre ont souffert, mais on su trouver la faille en seconde période. Avec 62 points, l'OGC Nice rejoint le PSG et Monaco, qui joue ce dimanche.

Parfois à la peine en déplacement, l'OGC Nice n'a pas fourni sa meilleure prestation de la saison ce samedi soir à Dijon. Mais comme souvent, le Gym a su être patient pour trouver la faille. Malgré un Mario Balotelli plutôt disponible pour son retour de suspension, les joueurs de Lucien Favre n'ont jamais semblé en mesure de faire la différence au cours de la première période.

Hormis une frappe de Belhanda captée par Baptiste Reynet et une tête de Dante sauvée sur la ligne dijonnaise, les Aiglons n'ont pas franchement été séduisants. Mais en seconde période, le Gym a appuyé sur l'accélérateur et Mario Balotelli a testé la vigilance du gardien dijonnais d'une frappe de loin (55e). L'ouverture du score niçoise est finalement venue d'une action remarquablement menée. Sur un service magnifique de Valentin Eysseric, Wylan Cyprien s'est présenté face à Baptiste Reynet pour s'offrir son huitième but de la saison (0-1, 69e).

Nice rejoint Monaco et le PSG

A défaut d'être brillant, le Gym a assuré l'essentiel face au DFCO. Même bousculés, les joueurs de Lucien Favre sont toujours au contact du PSG et de l'AS Monaco au classement. Avec 62 points, l'OGC Nice n'est plus qu'à une unité de son total de l'an passé alors qu'il reste encore dix matchs à disputer. Et même si les joueurs de la Principauté comptent un match en moins, ce dimanche soir face à Nantes (21h), il faudra bien compter sur le Gym dans la lutte pour le titre.

L. Favre @ogcnice : "C'était un match difficile. On a toujours envie de gagner. On a 62pts. Je ne vois pas plus loin." #DFCOOGCN #FBsport pic.twitter.com/UN79fsVHM3 — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 4, 2017

500 supporters niçois à Dijon

Une fois encore les supporters de l'OGC Nice ont été à la hauteur de la saison exceptionnelle que réalise l'équipe de Lucien Favre. Invité par le club azuréen en tribune, ils ont été plus de 500 à faire le déplacement en Bourgogne. Chapeau !