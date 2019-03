Ligue 1 : Dijon perd contre Nice à domicile, le DFCO lanterne rouge

Dijon, France

C'est une défaite "catastrophique" selon Antoine Kombouaré, "un coup sur la tête", pour Frédéric Sammaritano, "on est dans une spirale négative, mais on est à notre place", conclut le capitaine Wesley Lautoa, tête basse. Ce dimanche 31 mars, le Dijon Football Côte-d'Or est officiellement lanterne rouge, 20e et dernier du championnat de Ligue 1 de football.

Le film du match

Après une première mi-temps insipide, avec très peu d'occasions de part et d'autre (une grosse de chaque côté), le score était de 0-0 à la pause. Mais tout s'est gâté à la 54e minute quand Frédéric Sammaritano, déjà averti, écopait d'un second carton jaune pour simulation dans la surface adverse. Malgré l'assistance vidéo l'arbitre ne bronchait pas et expulsait le joueur, sous les huées du public.

Il ne fallait pas plus de six minutes (60e) pour que l'ancien Dijonnais Pierre Lees-Melou n'enfonce un peu plus les Rouges. Classe, il décidait de ne pas célébrer son but, inscrit dans la cage vide après une première belle parade de Runarsson, le portier du DFCO. C'était le moment pour Dijon de tenter l'impossible, revenir, en infériorité numérique. Les joueurs mettaient plus d'envie, de rythme, obtenaient de nombreux coups francs et corners, mais rien n'y faisait : score final 1 but à 0 pour les visiteurs.

La réaction du coach Antoine Kombouaré

"Le résultat est catastrophique puisque nous sommes aujourd'hui derniers. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs mais il manque la flamme, l'étincelle, cette rage qu'il faut pour marquer. En ce qui concerne l'expulsion de Sammaritano, je suis en colère contre la décision de l'arbitre, c'est une décision débile qui est lourde de conséquences puisque Nice marque peu de temps après. Mais si nous avons perdu, ce n'est pas de la faute de l'arbitre. Je suis déçu pour les supporters mais on va continuer à se battre."