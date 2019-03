Ligue 1: contre Dijon, le PSG déroule

Dijon

Dans cette rencontre en retard de la 18 e journée de Ligue 1, Antoine Komboauré a préféré garder Naïm Sliti au repos et Allain Bobby sur le banc en prévision du match de samedi à Guingamp, une rencontre qui pourrait être décisive dans la course au maintien. C'est donc avec seulement trois défenseurs sur la feuille de match Aguerd, Yamberé et Lautoa) que le DFCO a débuté le match face au PSG.

Les parisiens ouvrent le score dès la 7 e minute

Côté parisien, malgré l'absence de Neymar, Cavani, Draxler et Alves, l'équipe parisienne a plutôt fière allure. Les Brésiliens Silva et Marquinhos sont sur le terrain, de même que Kimpembe et Mbappé, les deux champions du Monde. C'est d'ailleurs sur l'une de leur première occasion, que les parisiens ouvrent le scorè dès la 7 è minute. Sur un corner à droite tiré par Di Maria, Marquinhos reprend de la têtre au premier poteau.

Les joueurs du DFCO à l'échauffement © Radio France - Stéphane Parry

Mbappé double la mise avant la mi-temps

Rapidement menés, les dijonnais tentent quelques perçées dans le camp parisien. Benjamin Jeannot reprend un centre dè Romain Amalfitano mais Aréola, le gardien du PSG capte le ballon sans problème. C'est au contraire le PSG par l'inévitable Mbappé qui double la mise à la 40 è minute sur un centre de Kursawa. 2-0 à la pause, les parisiens se sont rassurés.

La tribune Dijon Céréales bien garnie © Radio France - Stéphane Parry

Di Maria met Paris à l'abri

En seconde période, on prend les mêmes et on recommence. Sur un coup franc, Di Maria enroule sa frappe et trompe Runarsson. On joue depuis 48 minutes et le PSG mène 3-0. Largement dominés dans le jeu, Antoine Kombouaré le coach dijonnais décide de faire rentrer Jules Keita et Frédéric Sammaritano. Malgré un dernier tir de Wesley Saïd, le PSG aggrave le score à la dernière minute par Choupo Moting et se rassure après la déconvenue de Manchester. Quand aux dijonnais, ils évitent une nouvelle humiliation.