Ligue 1 : Dijon se déplace à Nantes ce vendredi

Top départ pour la 27eme journée de ligue 1 ce vendredi. Le DFCO ouvre le bal avec un déplacement à Nantes. Dans les manuels, la Chouette est plus forte que le canari, mais sur les terrains, le contraire est possible, d'autant que l'équipe dijonnaise part

Le DFCO est à Nantes ce vendredi 24 février pour la 27e journée de Ligue 1. Un match initialement prévu samedi à 20H00 mais il a été avancé « en raison de manifestation » autour d’un meeting de Marine Le Pen. La candidate du Front National est en effet attendue au Zénith de Nantes dimanche. Ses opposants appellent à manifester la veille. Les forces de l'ordre seront donc mobilisées, ce qui pourrait poser un problème pour la sécurité autour du stade.

Quel enjeu ?

Espérons que ces aspects extra-sportifs ne vont pas déconcentrer les joueurs du DFCO. Ils seraient en effet bien inspirés de ramener au moins un petit point de ce déplacement en Loire-Atlantique, face à un concurrent direct au maintien. Avec 27 points, nos Rouges sont 17eme, à égalité de points avec Nancy le barragiste, qu'ils devancent uniquement à la faveur d'un meilleur goal average (-5 pour Dijon, -16 pour Nancy). Les Nantais, eux, sont un peu moins mal classés, quoique, puisqu' avec 30 points (soit 3 unités de plus que le DFCO), ils sont 13e.

Le milieu de terrain des Rouges décimé par les blessures

Marvin Martin (touché à une cuisse il souffre d'une tendinite en haut d'un quadriceps), Pierre Lees-Melou (touché lui aussi à une cuisse est blessé aux ischios jambiers), Mehdi Abeid (même blessure que Lees-Melou), Jordan Marié (lui s'est donné une élongation). Et dernier coup dur en date, il concerne le défenseur Fouad Chafik qui -lui- s'est blessé aux adducteurs cette semaine à l'entraînement! Autant de joueurs qui, à priori, ne devraient pas être du voyage à Nantes.

Casse tête pour l’entraîneur

Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du DFCO, va forcément avoir du mal à composer son équipe. Un casse tête pour le coach, peut-être une opportunité pour certains joueurs qui jouent peu. Ceux qui seront alignés vont pouvoir se montrer. Mais ils doivent mettre autant de hargne que le latéral gauche, Oussama Haddadi, très bon à Lyon l'autre jour.

Olivier Dall'Oglio l’entraîneur du DFCO © Radio France - Stéphanie Perenon

L'arbitre, bête noire ?

Baptiste Reynet, le gardien du DFCO, évoque un gros malaise ressenti par les joueurs au sujet de l'arbitrage. Le match à Lyon en a remis une louche sur ce sentiment d'injustice qui dure depuis des mois. Voilà qui va peut-être trotter dans les têtes des joueurs ce vendredi sachant que c'est un certain Tony Chapron qui va officier au sifflet à Nantes. Cet arbitre est réputé pour avoir la "cartonite facile", Baptiste Reynet le saît bien.

Baptiste Reynet, gardien de but du DFCO © Radio France - Thomas Nougaillon

Lois Diony, ex canari

Ce match aura des allures de revanche pour Loïs Diony, l'attaquant des Rouges, n'a pas oublié qu'il a été formé chez les Canaris . Il n'avait pas été conservé par le club qui ne lui a pas fait confiance. Mais depuis le début de la saison, Diony, s'est révélé à Dijon, il est le meilleur buteur du club bourguignon avec huit réalisations et six passes décisives. Et à 24 ans, il fait partie des énormes révélations de la Ligue 1.

Nantes / DFCO, à la Beaujoire, le coup d'envoi est à 19H00 ce vendredi. Autre rencontre de la soirée, Nice, le 3e du championnat, reçoit Montpellier, le 11e à partir de 20H45.