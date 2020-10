Ligue 1 : Dijon, une équipe déjà (re)partie pour une saison galère ?

Les Girondins reçoivent Dijon dimanche (15h) au Matmut Atlantique. Une équipe bourguignonne qui semble déjà partie pour une saison galère ou plutôt repartie pour une saison galère car le DFCO sort déjà de deux exercices très compliqués en terminant à la 18e et puis 16e place de la Ligue 1.

à lire aussi Coup dur pour le DFCO, le gardien Alfred Gomis s'en va

En ce début de saison, les Dijonnais sont malheureusement pour eux toujours aussi en difficulté. C'est simple, ils sont avant cette 6e journée, la lanterne rouge du championnat avec un terrible bilan d'un nul et quatre défaites. Dix buts encaissés en cinq matchs pour seulement trois inscrits. Mais au-delà des résultats, les Bourguignons n'ont surtout plus de gardien à trois jours de venir à Bordeaux. Ils viennent de vendre coup sur coup Runarsson à Arsenal et Gomis à Rennes. Ils peuvent juste compter pour l'instant sur un jeune gardien de 21 ans recruté à la va-vite à Lyon ces derniers jours. Un problème de plus que Stéphane Jobard va devoir très rapidement régler avec ses dirigeants.

Du côté de Bordeaux, l'opération dégraissage se poursuit. Après Ruben Pardo qui a rejoint Leganés en prêt en début de semaine, c'est Alexandre Mendy qui va quitter les Girondins. L'attaquant est attendu dans la journée à Caen (Ligue 2) pour signer un contrat de 3 ans. Il part en Normandie libre, sans indemnité de transfert. Le club a juste négocié un pourcentage à la revente. A défaut de récupérer de l'argent via des transferts, l'objectif des dirigeants bordelais est d'alléger le plus possible la masse salariale lors de ses derniers jours du mercato.