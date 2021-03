Ligue 1 : Dijon, une saison en enfer pour le prochain adversaire des Girondins

Les Girondins préparent leur déplacement à Dijon ce dimanche (15h). Une équipe qui vit une saison en enfer. Sur les dernières semaines, les Bourguignons font même pire que les Bordelais et leurs sept défaites en huit matchs. C'est dire ! Ils en sont à huit défaites d'affilée.

à lire aussi Ligue 1 : une petite trêve (très) bienvenue pour les Girondins de Bordeaux

Mais surtout les défaites, ils les enchaînent depuis le début de la saison. 17 au total en 28 matchs de Ligue 1 pour seulement 9 nuls et surtout deux petites victoires. Ils ont de loin la plus mauvaise attaque de la L1 avec 19 buts inscrits. Pas besoin donc d'avoir fait Havard pour deviner que Dijon occupe la dernière place du championnat. Mais surtout le DFCO compte 12 points de retard sur le premier non-relégable et 10 sur le barragiste, autant dire que le club a un pied et quelques orteils en Ligue 2. Le changement d'entraîneur avec la nomination de David Linarès à la place de Stéphane Jobard cet hiver n'y a rien changé.

La défaite est donc interdite pour les Girondins surtout dans le contexte actuel. En cas de mauvais résultat en Bourgogne, les Bordelais se mettraient une énorme pression et la colère des supporters pourraient devenir très forte. Au match aller, Bordeaux avait fait le travail avec une large victoire 3 à 0. Lors de ce déplacement, Jean-Louis Gasset pourra de nouveau compter sur Youssouf Sabaly. Le défenseur sénégalais est de retour de blessure depuis le match de Paris. Le club vient de lui faire une proposition de prolongation de contrat. Les discussion sont en cours. Pour rappel, il est en fin de contrat en juin.