Ligue 1 : trop juste, Dijon s'incline à Monaco (0-1)

Dijon, France

Ils n'ont pas pu enchaîner. Une semaine après leur exploit face au Paris Saint-Germain, les joueurs de Dijon auraient bien aimé s'offrir une nouvelle performance sur le terrain de l'AS Monaco. Mais les Bourguignons ont manqué de poids, ce samedi soir lors de la 13e journée de Ligue 1.

D'un vide sans nom, la première période n'a pas franchement permis au timide public monégasque de s'emballer. Si les Dijonnais ont laissé le monopole du ballon aux joueurs de Leonardo Jardim, ils n'ont que très rarement été mis en danger malgré les nombreux absents en défense. Comme souvent, Monaco s'en est remis à Slimani pour tenter de faire la différence mais l'international algérien a manqué sa reprise aux 6 mètres (31e) et le portier Gomis a repoussé sa reprise de la tête une minute plus tard (32e). Patients et solides, les Dijonnais ont tenté d'opérer en contre mais n'ont pas réussi à inquiéter Lecomte lors du premier acte malgré l'activité de Chouiar.

Trop court pour réagir

Et puis la partie s'est décantée. L'AS Monaco s'est décidée à accélérer et le DFCO n'a pas résisté. Joliment servi à l'entrée de la surface de réparation par Slimani, le Russe Golovin s'est emmené le ballon de la poitrine avant d'ajuster une belle reprise du droit pour tromper Gomis et donner l'avantage à l'ASM (1-0, 43e).

Si Stéphane Jobard a rapidement lancé Mavididi à la place de Balmont, les Bourguignons n'ont pas réussi à se montrer plus dangereux sur la pelouse de Louis II et les hommes de Leonardo Jardim ont tranquillement géré leur affaire. Dijon est même passé proche de craquer une seconde fois au cœur de la seconde période, mais Mendyl a sauvé la patrie d'un superbe tacle glissé dans les pieds de Slimani, proche d'armer dans la surface de réparation (74e). Combatifs et courageux, les coéquipiers de Wesley Lauto n'ont pas réussi à signer de second succès à l'extérieur en championnat et débutent la trêve internationale avec 12 points au compteur. Dans la positin d'un relégable toujours aussi fragile.