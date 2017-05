EN DIRECT - Ligue 1 : écoutez le match de votre équipe sur France Bleu lors de la 38e et dernière journée

Si le titre de champion a été officiellement attribué à Monaco, la 38e et dernière journée de Ligue 1 samedi (21h00) regorge encore d'enjeux : Marseille et Bordeaux se livrent un duel à distance pour la 5e place pour l'Europe et cinq clubs tremblent pour leur survie dans le bas du classement.

Sélectionnez votre équipe pour écouter le match avec les commentaires radio de France Bleu lors des différentes journées de la saison de Ligue 1.

Le classement

► Écoutez le match de votre équipe préférée

Bastia

Caen

Dijon

Guingamp

Lille

Lorient

Marseille

Metz

Montpellier

Nancy

Nantes

Nice

Paris SG

Rennes

Saint-Etienne

Toulouse