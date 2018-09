Amiens reçoit son voisin de Lille ce soir pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1 de football. Ce derby des Hauts de France est indécis. L'ASC est en forme avec une victoire et un nul avant la trêve. Les Nordistes eux n'ont perdu qu'une fois et sont à la quatrième place du classement.

Qui remportera le derby des Hauts de France ? Amiens retrouve son voisin, Lille pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1 ce samedi à 20 heures au stade de la Licorne. Les deux équipes vont se mesurer après dix jours de trêve internationale. Et pour l'instant, à la vue du début de saison, c'est plutôt avantage au L.O.S.C.

Avantage à Lille ?

Les joueurs de Christophe Galtier sont installés dans le haut du classement avec deux victoires, un match nul et une défaite depuis la mi-août. Très chamboulé par la saison chaotique l'an dernier, l'effectif lillois semble avoir trouvé plus de stabilité. "En plus d'être individuellement forts, c'est devenue une équipe", analyse le gardien de l'Amiens SC, Régis Gurtner.

Les débuts de Ganso ?

L'ASC de son côté va tenter de retrouver la bonne dynamique d'avant la trêve. Après deux défaites initiales, les Picards ont débloqué leurs compteurs et battu Reims avant d'aller arracher le match nul (0-0) à Saint-Étienne. Depuis, le club a aussi bouclé son recrutement avec l'arrivée très inattendue de la star brésilienne Ganso. L'ASC a aussi recruté le Toulousain Alexis Blin pour compenser l'absence de Bongani Zungu, gravement blessé au genou.

Le retour des supporters de Lille à la Licorne

Ce match marque aussi le retour des supporters Lillois à la Licorne, quasiment un an après l'effondrement de la barrière de sécurité. Le 30 septembre 2017, lors de la célébration d'un but, les fans nordistes avaient chuté de plus d'un mètre. L'accident avait causé les blessures d'une trentaine de personnes. Le match avait été rejoué et remporté (3-0) plus d'un mois après par l'ASC. Amiens s'était aussi imposé (0-1) lors du match retour à Lille.