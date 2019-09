Ligue 1 - direct : suivez la cinquième journée entre Amiens et Lyon

Amiens, France

C'est le retour sur les terrains ! Après deux semaines de trêve internationale, la Ligue 1 fait son retour ce vendredi soir. Pour le compte de la cinquième journée, Amiens reçoit l'un des cadors du championnat, l'Olympique Lyonnais (20H45). Les footballeurs amiénois vont tenter de renouveler l'exploit de la deuxième journée où ils avaient battu Lille (1-0).

Lyon en mode Ligue des Champions ?

Mais la mission sera très compliquée bien sûr. Lyon et sa nouvelle doublette Brésilienne composée de Juninho (directeur sportif) et Sylvinho (entraîneur) ont de grosses ambitions en championnat. Et puis ce rendez-vous en Picardie arrive aussi juste avant le début de la campagne de Ligue des Champions de l'OL.

Si le tout début de saison des Lyonnais a impressionné avec deux larges victoires contre Monaco (3-0) et Angers (6-0), l'OL a un peu marqué le pas par la suite avec une défaite contre Montpellier (1-0) et un nul (1-1) face à Bordeaux.

Amiens reste sur deux défaites

Amiens de son côté reste sur deux défaites consécutives face à Nantes (2-1) puis Toulouse (2-0). En quatre rencontres de championnat, l'ASC de Luka Elsner ne s'est imposé qu'une fois et pointe pour l'instant à la dix-huitième place, celle de barragiste. Cette rencontre face à Lyon sera peut-être l'occasion pour les dernières recrues de l'ASC, Aurélien Chedjou et Fousseni Diabaté de faire leurs premiers pas sous leur nouveau maillot.

La soirée Ligue 1 est à vivre à partir de 20H30 sur France Bleu Picardie. Votre radio qui, comme d'habitude vous offre des places pour accéder à la Licorne. Ce soir vous pourrez jouer pour gagner des billets pour le match de la septième journée entre Amiens et Bordeaux.