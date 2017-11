Ligue 1 - Direct : Suivez la douzième journée entre Montpellier et l'Amiens SC

Pour le compte de la douzième journée de Ligue 1 l'Amiens SC se déplace à nouveau. Après Guingamp, les joueurs de Christophe Pélissier ont rendez-vous à Montpellier pour tenter de poursuivre sa bonne série. L'ASC reste sur un succès et un nul en championnat et une qualification en coupe de la Ligue.

La bonne série se poursuivra t-elle dans l'Hérault ? Pour le compte de la douzième journée de Ligue 1, l'Amiens SC se déplace au stade de la Mosson de Montpellier. Après une victoire au Havre contre Bordeaux puis un nul (1-1) samedi dernier à Guingamp ainsi qu'une qualification en 8e de finale de Coupe de la Ligue à Troyes, les picards, vont tenter de grappiller des points chez le 9e du classement.

A l'inverse d'Amiens qui enchaîne les déplacements, les montpelliérains jouent à domicile pour la deuxième fois consécutive en Ligue 1. Samedi dernier, ils se sont inclinés (0-1) face au Stade Rennais. Entre temps, les joueurs de Michel Der Zakarian s'étaient tout de même imposés en Coupe de la Ligue (2-0) à Guingamp.

Dernier affrontement en 2000 en championnat

Montpellier et Amiens se sont régulièrement croisés en Ligue 2. La dernière confrontation en championnat remonte à l'année 2009. une saison faste pour les héraultais qui sont remontés en Ligue 1 pour ne plus quitter l'élite depuis et remporter en 2012 le titre de champion de France devant Paris. Cette même année en revanche est un très mauvais souvenir pour l'ASC qui était descendu en National. Lors du match aller à la Mosson, c'est le MHSC qui l'avait emporté (2-1).