Ligue 1 - Direct : Suivez la onzième journée entre Guingamp et l'Amiens SC

Pour la onzième journée de Ligue 1, l'Amiens SC se déplace au stade du Roudourou à Guingamp. Les picards vont tenter d'enchaîner une troisième victoire de suite après avoir battu Bordeaux en championnat et Troyes en Coupe de la Ligue.

La belle semaine va t-elle se poursuivre dans les Côtes d'Armor ? Après avoir battu Bordeaux (1-0) en championnat au stade Océane du Havre puis Troyes en 16e de finale de Coupe de la Ligue mercredi soir (1-2), l'ASC se déplace à Guingamp ce samedi pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Les bretons, à l'inverse restent sur deux revers consécutifs, contre Nantes en championnat et à domicile en Coupe de la Ligue face à Montpellier.

Pour l'Amiens SC, c'est encore un match à l'extérieur. Les joueurs amiénois n'ont plus joué à la Licorne depuis le 30 septembre et la chute de la barrière de sécurité en pleine rencontre face à Lille. La réception de Bordeaux, la semaine dernière a eu lieu au stade Océane du Havre. Samedi prochain, les joueurs de Christophe Pélissier mettront cette fois le cap sur le sud et Montpellier.