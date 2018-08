Lyon, France

Du Lyon en entrée ! Pour le début de sa deuxième saison en Ligue 1 de football l'Amiens SC se déplace dans le Rhône cet après-midi (15H). L'ASC affronte l'OL, troisième du dernier exercice et qualifié pour la Ligue des Champions. Côté Picard, les grandes interrogations viennent du recrutement. Les matchs de préparation ont été disputés avec beaucoup de jeunes du centre de formation et d'habituels remplaçants. Les recrues tardent un peu à arriver alors que les départs ont été nombreux.

Bilan mitigé des matchs de préparation

De retour sur les terrains d'entraînement au début du mois de juillet, les Amiénois ont effectué deux stages et disputé six matchs de préparation avant la reprise du championnat. Bilan de cette campagne amicale : deux victoires contre les Belges de Tubize et une sélection de l'UNFP, trois défaites face au Paris FC, à Bournemouth et Cardiff. Les joueurs de Christophe Pelissier ont aussi arraché un match nul contre Saint-Étienne.

L'effectif Lyonnais a peu changé

De leurs côtés, les Lyonnais se sont frottés à plusieurs grosses équipes européennes. Les joueurs de Bruno Genesio ont notamment battu le Benfica Lisbonne ou Wolfsburg. Contrairement à l'ASC qui a perdu plusieurs joueurs précieux et notamment Gaël Kakuta, l'OL va pouvoir s'appuyer sur une équipe quasiment similaire et donc pleine d'automatismes.