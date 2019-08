Ligue 1 - Direct : suivez la première journée entre Nice et Amiens

Amiens, France

Un baptême du feu sur la Côte d'Azur qu'il connaît par cœur ! Pour son tout premier match en Ligue 1, le nouvel entraîneur Slovène de l'Amiens SC, Luka Elsner retourne à Nice ou il a grandit. Avec son jeune technicien, l'équipe Picarde va tenter de bien démarrer cette troisième saison de suite au sein de l'élite du football.

Les cadres sont toujours là

Et pour cela, l'ASC peut toujours compter sur des cadres qui sont restés pendant cette intersaison. Régis Gurtner, Prince Gouano ou encore Thomas Monconduit sont restés pour l'instant même s'il faut attendre la fin du mercato, le 2 septembre. D'ici là, l'ASC espère conserver certains éléments sont son meilleur buteur Moussa Konaté, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal.

L'ASC va aussi beaucoup compter sur Gaël Kakuta. Le milieu de terrain est de retour en Picardie après y avoir brillé lors de la saison 2017-2018. Il avait marqué six buts et délivré six passes décisives. L'ex joueur de Chelsea s'est engagé pour trois en avec l'ASC. Une arrivée qui déchaîne les passions des supporters du club sur les réseaux sociaux.

Deux victoires, deux défaites et un nul en préparation

Depuis la reprise de l'entraînement, début juillet, Amiens a disputé cinq matches amicaux et totalisé deux victoires face à Boulogne-sur-Mer et Hull City, deux défaites contre Valenciennes et Leganès samedi dernier. Les joueurs de Luka Elsner ont aussi fait match nul contre Metz.

14 buts encaissés en deux matches pour Nice

De leurs côtés, les Niçois inquiètent. En préparation, l'équipe de Patrick Vieira vient d'encaisser pas moins de quatorze buts en deux rencontres, s'inclinant 6-1 face aux Anglais de Burnley puis 8-1 face aux Allemands de Wolsfburg.