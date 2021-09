LIGUE 1 : Direct - Suivez la rencontre RC Lens - Racing Club de Strasbourg

Nouvelle journée de championnat ce mercredi pour les bleus et blancs. Après une belle victoire face à Metz, le Racing va tenter d'enchaîner à l'extérieur contre le RC Lens.

Le Racing se déplace à Lens ce soir pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 de football. Les hommes de Julien Stephan sont en confiance après leur victoire 3 buts à 0 dans le derby de l'Est. Adversaire sérieux ce soir, le RC Lens a plutôt bien commencé sa saison et se retrouve à la 3e place du championnat. Les Lensois n'ont pas encore perdu de match (3 victoires et 3 nuls). Suivez cette rencontre en direct.