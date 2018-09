Rennes et Amiens restent sur une défaite contre Paris et Strasbourg

Amiens, France

A quand le rebond ? Ce soir à la Licorne, l'Amiens SC reçoit le Stade Rennais pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Les Picards restent sur deux défaites de suite contre Lille (3-2) et puis à Strasbourg (3-1). Si de nombreuses voix au clubs appellent à ne pas s’inquiéter en ce début de saison, Christophe Pelissier, l'entraîneur de l'ASC rappelle qu'il est urgent de construire un collectif.

Des C.V plus importants mais...

"Quand il y a une somme d'individualités cela ne peut jamais réussir", analyse le technicien Amiénois. "On sent que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde de faire des efforts pour le collectif, de défendre à onze", poursuit Christophe Pelissier avant d'ajouter, cinglant, "on a peut-être plus de qualités offensivement ou des C.V plus importants mais notre difficulté c'est de construire ce collectif".

Christophe Pelissier, entraîneur de l'Amiens SC

4 points sur les 18 à prendre

A ces difficultés s'ajoutent les blessures. Christophe Pelissier doit faire face aux absences de plusieurs joueurs et notamment au milieu de terrain. Il devra composer avec encore ce soir pour la réception de Rennes (19H). L'objectif c'est de décoller car l'ASC n'a pris que quatre points sur dix-huit possibles depuis le début de saison.

De leurs côtés, les Bretons effectuent un début de saison timide. Les joueurs de Sabri Lamouchi ont perdu trois fois depuis le début du championnat. Lors de la dernière journée, dimanche c'est face à Paris qu'ils se sont inclinés.