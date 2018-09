Amiens, France

La saison 2018 - 2019 va t-elle autant sourire aux Amiénois face au Racing Club de Strasbourg ? Lors de l'exercice précédent, l'ASC s'était imposé à deux reprises face aux Alsaciens. Lors du match aller, il y a un tout petit peu plus d'un an au stade de la Meinau, c'est Gaël Kakuta qui avait inscrit le seul but de la rencontre et offert les trois points à son équipe. Le score (3-1) avait été plus large lors du retour à la Licorne.

Ce nouveau duel entre deux formations qui se connaissent par cœur pour avoir enchaîné deux montées de suite du championnat de National jusqu'en Ligue 1 est indécis. Strasbourgeois et Amiénois occupent le bas du classement et ne comptent qu'une victoire après cinq journées. Le Racing compte tout de même un point de plus et pointe à la seizième place tandis que l'ASC fait partie des relégables (18e).

Strasbourg n'a pas encore gagné à domicile

Les Alsaciens ont démarré fort en allant battre Bordeaux. Mais c'est plus compliqué depuis et les hommes de Thierry Laurey n'ont toujours pas gagné dans leur antre bouillonnante de la Meinau. L'ASC de son côté cherche un premier succès hors de ses bases et va surtout tenter de relever la tête une semaine après la défaite dans le derby des Hauts de France.

Titularisation de Ganso ?

Entré en jeu et passeur décisif face aux Nordistes, le Brésilien Ganso pourrait être titulaire en Alsace. Christophe Pelissier va pouvoir aussi compter sur le retour au milieu de terrain de Thomas Monconduit, suspendu face à Lille.