Ligue 1 - DIRECT : Suivez le choc de la sixième journée entre Amiens et l'Olympique de Marseille

Sur la lancée de ses deux dernières victoires en Ligue 1, l'Amiens SC reçoit l'Olympique de Marseille ce dimanche à 15 heures pour le compte de la sixième journée de championnat. A l'inverse, les provençaux ont perdu leurs deux dernières rencontres de Ligue 1. La crise couve à l'OM.

C'est un de ces matchs de Ligue 1 extrêmement attendu par le promu amiénois et tous ses supporters. L' Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à 15 heures à la Licorne pour le compte de la sixième journée de championnat. Le stade, encore en travaux et amputé d'une de ses quatre tribunes affiche complet. Sur la pelouse, si l'OM est favori, les deux équipes sont sur deux récentes dynamiques opposées.

Après un début difficile et trois défaite, l'équipe picarde emmenée par Christophe Pélissier a trouvé le chemin des filets et de la victoire. L'ASC a d'abord nettement dominé Nice à domicile (3-0) avant d'aller s'imposer (0-1) dans le duel des promus à Strasbourg. Six points qui permettent à Amiens de s'extraire de la zone de relégation et de grimper à la treizième place du classement.

L'OM au contraire a perdu ses deux derniers matchs en Ligue 1. La claque (6-1) reçue à Monaco a été suivie d'un revers à domicile contre le Stade Rennais (3-1). Des "Garcia démission" ont résonné dans les travées du Vélodrome. La victoire de jeudi (1-0) en Ligue Europa a peu rassuré dans un stade Vélodrome qui sonnait le creux.