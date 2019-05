Ligue 1 - direct : suivez le match de l'avant-dernière journée entre Monaco et Amiens

Amiens, France

Le terme décisif n'est pas galvaudé ! Ce soir (21 heures), pour le compte de la trente-septième et avant dernière journée de Ligue 1 Amiens se déplace à Monaco. L'ASC, seizième avec trente cinq points en compte deux de plus que le club de la principauté et sera maintenu en cas de succès sur le Rocher.

Une victoire synonyme de maintien

En revanche, en cas de match nul ou de défaite, tout se jouera vendredi sur l'ultime journée de championnat face à Guingamp, déjà relégué. En attendant le 24 mai, les amiénois sont donc entièrement concentrés sur ce duel face à Monaco. "Ça va être un match très important pour les deux équipes", prévient Christophe Pelissier. Et l'entraîneur Amiénois de glisser que "à l'avant dernière journée, les budget ne rentrent plus en compte", en référence aux millions de Monaco et ses stars Radamel Falcao ou encore Cesc Fabregas.

Cette pression est amusante. Saman Ghoddos

Conscients de l'enjeu, certains joueurs de l'ASC veulent tout de même dégonfler la pression. A l'image de Saman Ghoddos qui se dit "très impatient de jouer ces matches". Et l'Iranien ajoute même qu'il trouve cette pression "amusante. On a tout pour gagner, ça ne tient qu'à nous".

Saman Ghoddos, attaquant de l'Amiens SC Copier

Caen à Lyon et Dijon à Paris

Monaco et Amiens auront également un œil attentif sur les résultats des autres équipes qui luttent pour se maintenir. Dans cette journée où tous les matches sont programmés à 21 heures, Caen, actuel barragiste se déplace à Lyon. Dijon le dix-neuvième sera au Parc des Princes pour y défier le Paris-Saint-Germain.