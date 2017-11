Ligue 1 - Direct : Suivez le match de la 13e journée entre l'Amiens SC et Monaco

Six semaines après la chute de la barrière de sécurité contre Lille, l'Amiens SC reprend possession de son stade de la Licorne. Ce soir à 20H45, les picards accueillent le champion de France en titre, l'AS Monaco pour le compte de la treizième journée de Ligue 1.

Difficile de rêver à meilleure affiche pour un retour à la maison. Près de deux mois après la chute de la barrière de sécurité du kop visiteur en plein match face à Lille, l'Amiens SC retrouve son stade pour affronter l'actuel second du classement et champion de France en titre, l'AS Monaco. Le coup d'envoi de ce match de la treizième journée de Ligue 1 sera donné à 20H45.

"C'est un réel plaisir de retrouver nos supporters et notre stade", commente le capitaine et milieu de terrain de l'ASC Thomas Monconduit, de retour de blessure. "C'est mieux pour les organismes, on récupère mieux en évitant les déplacements", ajoute, pragmatique son entraîneur Christophe Pélissier. Pour ce match contre Monaco, il sera privé de plusieurs de ses joueurs. Guy Ngosso, Julien Ielsch et Khaled Adenon sont suspendus. L'attaquant Lacina Traoré, prêté par le club du rocher ne peut disputer ce match en raison d'une clause de contrat.

Deux matchs en trois jours

Les amiénois n'auront guère le temps de souffler. Le match à rejouer contre Lille est programmé dès lundi soir à 19H. Le 30 septembre, la rencontre avait été stoppée à la 16e minute suite à la chute de la barrière de sécurité. Jusqu'à la trêve, en comptant le huitième de finale de la Coupe de la Ligue, les picards vont enchaîner neuf matchs en six semaines.