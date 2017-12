Amiens, France

Pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, Amiens reçoit le cinquième du classement, le Football Club de Nantes (20H50). Huit places et neuf points séparent les deux équipes. Avant de partir en congés pour la trêve hivernale, les amiénois voudraient bien se rassurer suite à trois défaites consécutives en championnat.

Pélissier contre Ranieri

Nantes, de son côté impressionne depuis août. Prise en main par l'italien Claudio Ranieri, l'équipe des canaris se révèle efficace. Sur les neuf victoires, six ont été acquises sur le score de un but à zéro. Sur le front de l'attaque, le meilleur buteur nantais est Emiliano Sala (six réalisations). "C'est une formation qui n'est pas là où elle est par hasard", analyse un Christophe Pélissier admiratif de son homologue.