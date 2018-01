Amiens va t-il briser la mauvaise spirale ? En Ligue 1 l'ASC a perdu ses cinq derniers matchs et pointe à la seizième place avec seulement deux points d'avance sur le premier relégable. Ce soir à 19H les picards reçoivent le huitième, Montpellier au stade de la Licorne.

Amiens, France

"C'est une période compliquée". Invité lundi de la tribune Sports de France Bleu Picardie l'entraîneur de l'Amiens SC, Christophe Pélissier a reconnu que son équipe est dans le dur, restant sur cinq défaites en Ligue 1 avant la réception de Montpellier ce soir. A l'aller les deux équipes s'étaient quittées sur un nul un but partout avec une égalisation amiénoise dans les dernières minutes grâce à un but splendide de Danilo Avelar.

Forteresse montpelliéraine

Une fois encore il faudra percer le coffre fort héraultais. Et ce ne sera pas simple. Le MHSC c'est tout simplement la meilleure défense de Ligue 1 avec treize buts encaissés. depuis le début de saison. Côté amiénois, Régis Gurtner et Jean Christophe Bouet, samedi à Nice sont allés à 22 reprises chercher le ballon au fond de leurs filets depuis août.

Michel Der Zakarian ne revendique pas un jeu flamboyant. La priorité de l'entraîneur montpelliérain c'est l'efficacité défensive et ça fonctionne plutôt bien. Les héraultais ont contraint tous les cadors de Ligue 1 au match nul : 0 à 0 contre Paris, Monaco, Lyon. Un but partout contre Marseille et puis Monaco au match aller.