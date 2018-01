Un duel important pour terminer le mois de janvier et pour, peut-être enchaîner. Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, l'Amiens SC, 13e du classement se déplace à Angers (20H). Le SCO pointe à la 17e place à trois points seulement des picards.

Angers, France

Les footballeurs de l'Amiens SC vont-ils enchaîner et entamer une série d'invincibilité comme ils ont pu le faire en octobre et novembre ? Après un match nul (1-1) contre Montpellier et un succès face à Guingamp (3-1) Amiens se déplace à Angers pour la 23e journée de Ligue 1.

Duel de bas de classement

Les deux équipes sont proches au classement. Après ce sursaut, l'ASC pointe à la 13e place avec 25 points. L'équipe entraînée par Stéphane Moulin de son côté est 17e avec trois points de moins que les picards. Le SCO reste sur une défaite à Rennes (1-0).

Au match aller, pour la première rencontre en Ligue 1 de l'ASC dans son stade de la Licorne, la soirée s'était mal terminée. Dominés, les amiénois s'étaient logiquement inclinés (2-0) face aux angevins. "C'est la seule équipe qui a vraiment imposé son jeu à la Licorne", a récemment analysé l'entraîneur de l'ASC Christophe Pélissier.