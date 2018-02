Après la défaite, samedi dernier à Angers (1-0), c'est un nouveau match important dans la course pour le maintien en Ligue 1 qui attend Amiens ce soir. A 20H au stade de la Licorne, l'ASC actuellement 15e reçoit le 14e. Saint-Étienne ne compte qu'un point de plus que les picards.

Amiens, France

Montrer un autre visage. Samedi dernier, au stade Raymond Kopa d'Angers, l'Amiens SC a été très largement dominé par le SCO et battu 1-0 par un concurrent direct dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Ce soir, face à Saint-Étienne qui pointe à la quatorzième place, avec seulement un point de plus, les picards voudront se relancer.

Après un bon début de saison et une victoire (3-0) à l'aller face à Amiens les verts ont été plongés dans la crise avec des enchaînements de défaites. L'entraîneur Oscar Garcia, qui avait succédé pendant l'intersaison à Christophe Galtier a présenté sa démission en novembre. Il a d'abord été remplacé par un ancien joueur, Julien Sablé qui a lui même cédé sa place juste avant la trêve hivernale à l'expérimenté Jean Louis Gasset.

L'ancien technicien de Montpellier puis adjoint de Laurent Blanc en équipe de France et au Paris-Saint-Germain a imposé sa patte dans le recrutement pendant le mercato d'hiver. Saint-Étienne a notamment obtenu les arrivées de trois internationaux ou ex internationaux, Mathieu Debuchy, Yann M'vila et Paul-Georges Ntep.

Le mercato amiénois va t-il laisser des traces ?

Côté amiénois, les renforts hivernaux sont beaucoup moins nombreux. Seul Mendoza s'est finalement engagé en Picardie car les arrivées de Kayodé et Cissé ont finalement échoué dans les dernières heures de ce marché des transferts.