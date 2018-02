Bordeaux, France

çEn octobre, dans un match délocalisé au Havre pour cause d'interdiction de stade à la Licorne, l'Amiens SC avait entamé une formidable série en battant Bordeaux (1-0) grâce à un but de Guy Ngosso. Quatre mois plus tard, la situation est toute autre côté amiénois. Les joueurs de Christophe Pélissier sont 17èmes au classement de Ligue 1 mais surtout, ils sont passés totalement à côté de leurs deux dernières rencontres.

«tout m'a déçu ce soir» Christophe Pélissier expéditif en conférence de presse après la défaite 2-0 de @AmiensSC vs @ASSEofficiel#ASCASSEpic.twitter.com/tDZPjVBhDi — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) February 3, 2018

"Tout m'a déçu". C'est par ce commentaire cinglant que Christophe Pélissier avait conclu son analyse de la défaite (2-0) contre Saint-Étienne samedi dernier. Une semaine encore auparavant, le coach amiénois n'avait pas non plus reconnu son équipe, trop tendre et battue par Angers (1-0).

Bordeaux se rebiffe

En Gironde, l'ASC va donc devoir se révolter et au moins afficher plus d'envie. Ce ne sera pas simple face à une équipe de Bordeaux en plein renouveau et qui semble avoir balayé la crise de résultats de l'ère Jocelyn Gourvenec. Le technicien a été remplacé sur le banc par l'uruguayen Gustavo Poyet. Les bordelais ont remporté leur trois derniers matchs et pointent à la huitième place du classement.