Il a tout du match couperet. Ce soir, Amiens, actuel 17ème de Ligue 1 reçoit Toulouse qui ne compte qu'un point de plus au classement. L'ASC voudra surtout renverser la tendance car l'équipe picarde reste sur une série inquiétante de huit défaites en dix rencontres.

Amiens, France

Le sursaut de Bordeaux sera t-il salvateur ? Samedi dernier, face aux girondins, l'Amiens SC a espéré un retour dans les derniers instants mais s'est finalement incliné 3 buts à 2. La fin de rencontre a plu à l'entraîneur amiénois, Christophe Pélissier qui souhaite s'en servir pour la suite et pour l'opération maintien en Ligue 1.

Un point d'écart

Il reste pour cela 13 matchs à l'ASC. Et le premier d'entre eux apparaît comme couperet car Amiens reçoit un adversaire direct, Toulouse. Les toulousains et leur entraîneur picard, Mickaël Debève, qui a succédé à Pascal Dupraz sont 15èmes du classement avec 26 points soit un de plus que l'ASC.

Lors du match aller, au mois d'octobre, les toulousains s'étaient imposés 1 but à 0 grâce à Andy Delort. Les joueurs de Debève restent sur une performance intéressante puisqu'ils ont tenu tête au PSG samedi dernier, s'inclinant sur le plus petit des scores (1-0).