Ligue 1 - direct : suivez le match de la 28e journée entre Amiens et Nîmes

En Ligue 1 de football Amiens reçoit Nîmes ce samedi au stade de la Licorne. Après une victoire contre Nice et un match nul à Reims, l'ASC va tenter d'enchaîner face à un promu Gardois auteur d'une belle saison et actuellement onzième du classement.

Amiens, France

L'écart s'est creusé mais doit encore être aggravé. En Ligue 1 de football Amiens va tenter d'enchaîner les résultats positifs pour s'éloigner de ses concurrents directs dans la lutte pour le maintien. Après une victoire contre Nice (1-0) et un match nul à Reims (2-2), l'ASC pointe toujours à la dix-septième place du classement mais dispose d'une avance de cinq points sur Caen et Dijon et de six points sur la lanterne rouge, Guingamp. Les Amiénois reçoivent Nîmes ce soir (20 heures).

En quête d'une série positive, comme lors de la saison dernière, les joueurs de Christophe Pelissier ont devant eux un calendrier un peu plus propice qu'en début d'année. En effet après avoir affronté successivement Paris, Lille, Lyon ou encore Marseille, l'ASC revient à des duels à priori plus équilibrés.

Attention aux crocos

Mais attention tout de même à Nîmes. Le promu du Gard pointe actuellement à la onzième place du classement et compte trente six points. Lors du match aller, au mois de décembre, les Nîmois avaient largement surclassé les Amiénois et l'avaient emporté (3-0).