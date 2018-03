Après son sursaut et sa belle victoire samedi dernier à Nantes (1-0), l'Amiens SC veut enchaîner et grappiller de précieux points dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. A 20 heures, ce soir, dans un stade de la Licorne plein, les amiénois accueillent le Stade Rennais.

Amiens, France

Les amiénois vont-ils bonifier leur succès arraché face au FC Nantes ? Samedi, sur la pelouse de la Beaujoire, l'ASC a décroché trois points très importants dans la lutte pour le maintien. Les joueurs de Christophe Pélissier sont ainsi passés de la 18e à la 15e place. Mais le classement de Ligue 1 est ultra serré. Un seul point sépare l'équipe picarde de Troyes, actuel barragiste.

Solidaires et parfois séduisants à Nantes, les amiénois savent qu'il leur faudra rééditer ce genre de performance pour espérer sauver leur peau au sein de l'élite. Le promu, plus à l'aise à domicile ne doit donc pas se louper face à l'actuel 7e du classement, le Stade Rennais.

Rennes est en forme

Les bretons sont en forme. Ils restent sur trois matchs sans avoir perdu et recollent progressivement au haut du tableau. Les hommes de Sabri Lamouchi ne comptent plus qu'un point de retard sur leur rival Nantes. Au match aller, les rennais s'étaient imposés 2 buts à 0 et avaient mis un terme à une série de sept matchs sans défaite de l'Amiens SC.

Pour ce match de la 28e journée de Ligue 1 face à Rennes, l'Amiens SC pourra compter sur le soutien d'un public plus nombreux que d'habitude. La tribune Nord, celle du kop, fermée depuis septembre est à nouveau accessible. 12 000 spectateurs sont attendus.