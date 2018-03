Dijon, France

Rebondir immédiatement et tenter de ne plus faire le yoyo. Amiens, actuellement 16e de Ligue 1 reste sur deux matchs très différents à Nantes (victoire 1-0) et contre Rennes (défaite 2-0) et se rend à Dijon ce soir à 20 heures. Il reste dix matchs à l'ASC pour parvenir à se maintenir au sein de l'élite.

Dijon possède sept points de plus qu'Amiens et a intégré la première partie du classement le week-end dernier à la faveur d'un nul (2-2) à Saint-Étienne. Les bourguignons ne sont donc pas des adversaires directs pour le maintien comme peuvent l'être Troyes, la prochaine équipe reçue à la Licorne (17/03) ou Lille qui accueillera l'ASC le premier avril.

Dijon intraitable à domicile

Prendre des points à Gaston Gérard ne sera pas chose aisée. Dans son stade, le D.F.C.O n'a perdu que trois fois pour neuf succès et deux nuls en quatorze rencontres. Lors du match aller, à la Licorne, l'ASC avait dû batailler pour s'imposer (2-1) et bouclé une série impressionnante de sept matchs sans perdre en championnat.